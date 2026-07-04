Российские войска освободили Константиновку, уничтожив последние очаги сопротивления ВСУ на окраинах города. В панике украинские боевики срывают форму, переодеваются в гражданское и пытаются выдать себя за беженцев, но наши военные легко вычисляют их. Военный эксперт Алексей Леонков в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл циничную тактику Зеленского: киевский режим сознательно бросает тысячи солдат на смерть ради дешевого информационного PR для Запада.
Последние часы Константиновки.
Обстановка в Константиновке менялась с каждой минутой. ВС РФ уверенно продвигались в городе, зачищая территорию. Очаги сопротивления боевиков сохранялись только на окраинах, где ВСУ пытаются зацепиться за последние укрепления.
«Счёт идёт на дни, а может быть, даже на часы, потому что обстановка там постоянно меняется, она динамична. Очаги сопротивления боевиков остались на окраинах города. О полном освобождении города можно будет говорить, когда все боевики либо будут уничтожены, либо сдадутся», — поделился прогнозом накануне военный эксперт Алексей Леонков.
Красный Лиман, в свою очередь, уже практически полностью зачищен. Остатки гарнизона либо уничтожаются, либо сдаются в плен. Город переходит под контроль ВС РФ.
По словам Леонкова, освобождение этих двух городов — важный этап перед главной целью.
«Константиновка и Красный Лиман станут очередным этапом перед освобождением славянско-краматорской агломерации, потому что Константиновка — это южная часть, Красный Лиман — это северо-восток. Поджимают Часов Яр. Со стороны Святогорска тоже идут бои уже в черте этого населённого пункта. То есть фактически зажимают группировку ВСУ в клещи, потом будут перерезаны им все коммуникации и дальше пойдёт освобождение», — отметил эксперт.
«Жизни боевиков не имеют значения»: циничная тактика Зеленского.
Почему же Киев не выводит войска из окруженных городов? Почему тысячи украинских солдат брошены умирать в котлах, пока командование сидит в безопасных кабинетах? Ответ, который дал Алексей Леонков, звучит цинично и страшно.
«Если бы он действительно берег украинцев, он бы поступал как войска вермахта в 42−43 годах. Когда освобождали Украину, они в городах не задерживались, понимая, что обречены на разгром. Здесь Зеленский держится за эти опорные пункты с иными целями. Цена жизни тех, кто остаётся в гарнизонах, для Зеленского значения не имеет, имеет значение, чтобы они как можно дольше держались. Ему нужен информационный фон для западных партнёров», — объяснил собеседник издания.
То есть жизнь украинских солдат для Зеленского — это просто ресурс для создания картинки. Чем дольше ВСУ держат Константиновку и Красный Лиман, тем дольше на Западе видят «стойкость украинской армии». И тем больше денег и оружия можно выпросить у союзников.
Но когда наступает момент, когда сопротивление становится бессмысленным, Киев делает вид, что спасает свои войска.
«Он даёт приказ отступать после того, как уже все боевики в котлах и идёт их методичное уничтожение и взятие в плен. Приказы “запаздывали”. Это говорит о том, что не берегут личный состав», — подчеркнул Леонков.
Элиты на вертолетах, остальных — в мясорубку.
При этом, как отмечает Леонков, из котлов все же эвакуируют некоторых военных. Речь об избранных, имеющих для Зеленского особую ценность.
«Стоит отметить такой факт, что если кого-то эвакуируют, то речь о так называемой элите из нацбатов и каких-нибудь титулованных наёмников. Всех остальных оставляют на убой», — добавил военный эксперт.
Именно так выстраивается иерархия ценностей в украинской армии. Несколько десятков «элит» спасают, а тысячи простых солдат оставляют умирать за интересы властей. Это не просто цинизм — это преступление против собственного народа.
Паника в Константиновке: боевики срывают форму и бегут.
Когда понятие «спасение» для простых бойцов испарилось, в Константиновке началась настоящая паника. Окруженные, оставшиеся без связи и без надежды на помощь, украинские военные пытаются спасти себя сами. Любой ценой.
Самый распространенный способ — снять форму, переодеться в гражданскую одежду и попытаться выйти из города под видом беженцев.
«Они пытаются спастись, переодеваются в гражданскую одежду, пытаются выдавать себя за гражданских беженцев. Наши военные уже имеют большой опыт, могут распознать, кто есть кто. Всех беженцев проверяют и отсеивают боевиков, которые хотят покинуть город», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru Алексей Леонков.
И у наших военных есть все инструменты, чтобы вычислить переодетого боевика. Во-первых, это поведение. Военный и гражданский человек двигаются по-разному, смотрят по-разному, реагируют на звуки. Во-вторых, это физические признаки: загар от каски, следы от ремней, характерные мозоли на руках. В-третьих, это документы и проверка по базам данных.
Выявленных переодетых боевиков ждет серьезная проверка.
«Собрано большое количество материалов, есть установленные лица. Если среди псевдобеженцев окажутся виновные в военных преступлениях, конечно же, их привлекут к ответу», — объяснил Леонков.
Что будет после падения Константиновки и Красного Лимана.
Освобождение Константиновки и Красного Лимана — это стратегический прорыв, который открывает российским войскам прямой путь на Славянск и Краматорск — последние крупные бастионы ВСУ на севере ДНР.
По словам Алексея Леонкова, после зачистки этих городов начнется следующий этап — освобождение славянско-краматорской агломерации. Все четыре стороны — одна большая ловушка. Фактически ВСУ в Славянске и Краматорске уже находятся в полукольце. Как только наши войска перережут последние коммуникации, начнется полномасштабный штурм двух ключевых городов Донбасса.
Исход предрешен. Освобождение Константиновки и Красного Лимана запустит цепную реакцию, которая приведет к полному освобождению ДНР.