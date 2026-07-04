Константиновка взята, дорога на Славянск открыта: Киев в панике от рывка РФ

«Если бы он действительно берег украинцев, он бы поступал как войска вермахта в 42−43 годах. Когда освобождали Украину, они в городах не задерживались, понимая, что обречены на разгром. Здесь Зеленский держится за эти опорные пункты с иными целями. Цена жизни тех, кто остаётся в гарнизонах, для Зеленского значения не имеет, имеет значение, чтобы они как можно дольше держались. Ему нужен информационный фон для западных партнёров», — объяснил собеседник издания.