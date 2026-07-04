Во Владивостоке запустили ретро-электричку в первый пляжный рейс сезона

Четырехвагонный состав советского образца будет курсировать по субботам и воскресеньям с расписанием, удобным для отдыха у моря. Отправление от станции Владивосток в 10:27, прибытие на станцию Угольная — в 11:14, а обратно поезд отходит в 15:11 и возвращается в столицу Приморья в 16:00. В прошлом году эта винтажная электричка уже пользовалась популярностью у горожан и гостей города, создавая атмосферу советского курорта. Внутри восстановлены деревянные скамейки, обновлены кабины управления и санузлы.