Во Владивостоке запустили ретро-электричку в первый пляжный рейс сезона

Владивосток начал пляжный сезон в стиле ретро — 4 июля на маршрут вышла историческая электричка серии ЭР-9ПК, построенная еще в 1972 году. Ретро-состав впервые отправился в первый в этом году «пляжный рейс» в честь Дня рождения города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Именно такие круглые электрички в 60-х годах положили начало пригородному движению в Приморье, и теперь винтажный поезд снова на линии.
Четырехвагонный состав советского образца будет курсировать по субботам и воскресеньям с расписанием, удобным для отдыха у моря. Отправление от станции Владивосток в 10:27, прибытие на станцию Угольная — в 11:14, а обратно поезд отходит в 15:11 и возвращается в столицу Приморья в 16:00. В прошлом году эта винтажная электричка уже пользовалась популярностью у горожан и гостей города, создавая атмосферу советского курорта. Внутри восстановлены деревянные скамейки, обновлены кабины управления и санузлы.