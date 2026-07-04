Герасимов: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции в Купянске

По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты. Основная задача этих подразделений, как утверждается, связана с попытками прорыва в городскую черту и выхода к восточному берегу реки Оскол с последующим вытеснением российских частей.