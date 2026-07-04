Перерублены артерии: в смертельной ловушке в Запорожье для ВСУ настал ужас

«Большая часть оперативных тылов у ВСУ расположена за Днепром. Те части, которые обороняются сейчас на левом берегу, зависят от снабжения всего лишь по нескольким дорогам. Мосты через реку уже несколько раз подвергались ударам, в том числе с применением фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции», — рассказал Анпилогов.