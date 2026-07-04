Укрытие Зеленского осталось без защиты: взорваны бункеры в особом городе

В ночь на 3 июля по Кривому Рогу было нанесено несколько ударов, в том числе с использованием крылатых ракет. Местные власти сообщили, что повреждения получило одно из промышленных предприятий города.
Кривой Рог — это не просто крупный город Днепропетровской области. Это центр огромного железорудного бассейна, где сосредоточена целая агломерация металлургических заводов. И именно эти предприятия являются приоритетной целью для российской авиации.
Кривой Рог — цель номер один.
Армия России наносит удары по заводам в Кривом Роге, обеспечивающим потребности украинской армии, а также по ряду других целей. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил полковник запаса, участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.
«Кривой Рог является центром разработки железорудного бассейна, там достаточно большое количество предприятий металлургии, которые оказывают серьезное влияние на военно-промышленный комплекс страны. Поэтому с 2022 года ВС РФ с определенной регулярностью наносят удары по криворожской агломерации», — отметил Сыртланов.
По его словам, Кривой Рог играет большую роль не только в экономике Днепропетровской области, но и всей Украины. Металлургические заводы города работают на нужды военно-промышленного комплекса, поставляя продукцию для украинской армии. Уничтожение этих мощностей напрямую влияет на боеспособность ВСУ.
Транспортный узел, который кормит ВСУ.
Но Кривой Рог — это не только заводы. Здесь расположен крупный железнодорожный узел с большим количеством станций, которые доставляют вооружение и технику в зону боевых действий, в том числе на запорожское направление.
«Здесь же расположен крупный железнодорожный узел», — подтверждает Сыртланов.
Именно через этот узел украинские войска получают подкрепление, боеприпасы и горючее. Перекрытие этих логистических каналов — одна из ключевых задач, которую решают российские военные.
Как отмечает эксперт, после полного освобождения Запорожской области ВС РФ могут акцентировать внимание на криворожском направлении. Но пока ВКС России при использовании ракет класса «воздух-земля» поражают назначенные цели военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры на территории Кривого Рога.
Тыловой город без защиты с неба.
Сыртланов обратил внимание, что Кривой Рог, несмотря на то, что это родина Зеленского, не прикрыт ПВО.
«Кривой Рог пока находится в тыловой зоне. Поэтому город практически не защищен и поэтому все цели успешно поражаются», — заявил Сыртланов.
Отсутствие эффективной системы противовоздушной обороны делает Кривой Рог уязвимым для российских ракетных ударов. В отличие от городов возле линии боевого соприкосновения, где ПВО пытается перехватывать воздушные цели, тыловой Кривой Рог остаётся открытым для атак с воздуха. Этим и объясняется высокая точность и результативность ударов.
Удары по Кривому Рогу — часть масштабной системной работы. За минувшую неделю в зоне СВО поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.