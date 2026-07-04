Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе визита в город Комсомольск-на-Амуре проинспектировал ход строительных работ на площадке строящегося жилого комплекса, где появится более 450 благоустроенных квартир для горожан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Специализированный застройщик “ОСНОВА” возводит три современных 18-этажных монолитных жилых блока, объединенных одноэтажным стилобатом, общая площадь жилых помещений в которых превысит 25 тысяч кв.м», — говорится в сообщении.
В новом комплексе будет построена 451 квартира, среди которых 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трехкомнатных, что обеспечивает широкий выбор для молодых специалистов, семей с детьми и горожан старшего поколения.
В марте 2026 года застройщик приступил к строительно-монтажным работам, причем все три дома возводятся одновременно, чтобы уложиться в установленные сроки. На сегодняшний день по первому дому полностью выполнены устройство бетонной плиты фундамента и стены цоколя, а по второму и третьему завершена разработка котлована и ведутся работы по устройству бетонной фундаментной плиты. Ввод всего комплекса в эксплуатацию запланирован на III квартал 2028 года.
Для жителей Комсомольска-на-Амуре построят более 450 квартир. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Для жителей Комсомольска-на-Амуре построят более 450 квартир. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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«Для нас важно, чтобы каждый новый объект в крае был настоящим пространством для жизни. Застройщик одновременно решает и жилищную проблему, и задачу по созданию комфортной городской среды. Мы видим, что строительство идет по графику, и уверены, что комсомольчане получат качественное, современное жилье в заявленные сроки», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
Важно, что после окончания строительства застройщик берет на себя социальные обязательства и безвозмездно передаст в муниципальную собственность города девять жилых помещений. Кроме того, застройщик заверил губернатора, что уже к концу 2026 года монолитный корпус жилого комплекса будет полностью возведен.
Также проектом комплексного развития территорий предусмотрено полноценное современное благоустройство придомового пространства. Оно включает организацию зон отдыха, установку детских и спортивных площадок, а также обустройство парковок для жителей и посетителей. Фасады жилого комплекса выполнят из современных материалов с архитектурной подсветкой, что сделает городскую среду более эстетичной и современной.