Для жителей Комсомольска-на-Амуре построят более 450 квартир

В марте 2026 года застройщик приступил к строительно-монтажным работам, причем все три дома возводятся одновременно, чтобы уложиться в установленные сроки. На сегодняшний день по первому дому полностью выполнены устройство бетонной плиты фундамента и стены цоколя, а по второму и третьему завершена разработка котлована и ведутся работы по устройству бетонной фундаментной плиты. Ввод всего комплекса в эксплуатацию запланирован на III квартал 2028 года.