Красоты моря, мосты, «другие» люди и темп жизни: за что жители любят Владивосток

Что первым приходит на ум при слове «Владивосток»?
В преддверии 166-летия Владивостока корреспондент ИА PrimaMedia спросил прохожих об их ассоциациях с городом. Большинство без раздумий называли море, сопки, мосты, лестницы, морепродукты, японские автомобили и даже хрущёвки.
Однако разговор не ограничился одними ассоциациями. Жители также рассказали, за что любят Владивосток, что их в нём раздражает и чего, по их мнению, городу сегодня не хватает.
Неожиданно непростым оказался вопрос о том, кто сегодня руководит городом. Среди ответов были Олег Гуменюк (экс-глава) и Олег Кожемяко (губернатор края). Но жители в целом справились и находили нужный ответ о мэре города.
«Красавец», — с улыбкой ответил один из прохожих.
Размышляя о том, чего не хватает Владивостоку, жители чаще всего упоминали хорошую погоду, новые полосы для движения транспорта, развитие пригородного автобусного сообщения и дальнейшее благоустройство.
При этом горожане чаще всего жаловались на пробки, узкие улицы, постоянные подъёмы и недостаточное количество социальной инфраструктуры.
«Мне непонятно столь активное строительство жилых домов. Наверное, я не оригинальна, но при таком объёме строительства не хватает новых детских садов и школ», — поделилась местная жительница.
При этом причин любить родной город у горожан оказалось ещё больше.
«Люблю море, прекрасные мосты, наших замечательных людей. Они другие, я вас уверяю — я была в России практически везде», — поделилась одна из жительниц.
В числе главных достоинств города также называли его архитектуру, неповторимую атмосферу, энергичный темп жизни и знаковые места, без которых Владивосток уже невозможно представить.
«Я родился здесь и вырос. Мне нравится наш фуникулёр. Конечно, это лицо нашего города», — отметил прохожий.
Для многих Владивосток — это прежде всего место, с которым связана вся жизнь.
«Родина — это Владивосток. Море — это Владивосток. Всё, что связано с моей жизнью, — это Владивосток», — пожалуй, этой фразой и стоит завершить.
Напомним, что уже в эту субботу дальневосточная столица встретит 166-й день рождения масштабной праздничной программой (0+). Центральная площадь города 4 июля превратится в огромный многофункциональный центр под открытым небом. С 12:00 часов здесь начнётся концертная программа с участием творческих коллективов Приморского края и молодёжных групп, а вечером выступят хедлайнеры — популярный исполнитель NЮ, певица Женя Любич и группа «Марлины». Завершит вечер праздничный фейерверк.