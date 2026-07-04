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Хабаровский край представил свою делегацию на съезде в Москве

Делегация Хабаровского края приняла участие в первом этапе XXIII Съезда в Москве.

Делегация Хабаровского края приняла участие в первом этапе XXIII Съезда «Единой России» в Москве. В ходе съезда с обращением выступил Президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что на протяжении 25 лет «Единая Россия» последовательно реализует курс, заданный главой государства, и планирует продолжать эту работу, сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровкого края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Евгений Солоненко, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края и руководитель регионального исполкома партии, отметил высокую степень ответственности партийцев: основные ориентиры работы задаются непосредственно главой государства. Солоненко подтвердил, что партия сохранит фокус на выполнении социальных обязательств перед населением.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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