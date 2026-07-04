Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для российских космонавтов устроят Луну на Земле: в РФ разрабатывают полигон, имитирующий условия спутника

В РФ разрабатывают полигон для подготовки космонавтов к лунным миссиям.

Источник: Комсомольская правда

В России разрабатывают полигон для подготовки космонавтов к лунной миссии. Об этом информирует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

«В частности, прорабатывается создание наземного аналогового комплекса, своего рода “лунного полигона”, который позволил бы воспроизводить условия, приближенные к планетной поверхности и готовить космонавтов к работе на ней», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Сообщается, что на полигоне космонавты будут отрабатывать выходы на поверхность Луны, обслуживание и ремонт техники, контрмеры против воздействия лунной пыли и иные аспекты лунной миссии.

Напомним, Россия отправит шесть миссий к Луне в ближайшие 10 лет, построит там АЭС и телескоп. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнародовало в соцсети Х фотографии обратной стороны Луны, сделанные экипажем корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше