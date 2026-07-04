Для российских космонавтов устроят Луну на Земле: в РФ разрабатывают полигон, имитирующий условия спутника

В России разрабатывают полигон для подготовки космонавтов к лунной миссии. Об этом информирует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
«В частности, прорабатывается создание наземного аналогового комплекса, своего рода “лунного полигона”, который позволил бы воспроизводить условия, приближенные к планетной поверхности и готовить космонавтов к работе на ней», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Сообщается, что на полигоне космонавты будут отрабатывать выходы на поверхность Луны, обслуживание и ремонт техники, контрмеры против воздействия лунной пыли и иные аспекты лунной миссии.
Напомним, Россия отправит шесть миссий к Луне в ближайшие 10 лет, построит там АЭС и телескоп. Подробности здесь на KP.RU.