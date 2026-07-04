Унижение немцев на Балтике: плавучая крепость РФ напугала судно из Германии

Утром 30 июня 2026 года в проливе Фемарн-Бельт, расположенном между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн, развернулась драматичная сцена. Нефтяной танкер Kira K, следовавший под флагом Панамы с 100 тысячами тонн российской сырой нефти на борту, мирно двигался через балтийские воды. За ним с востока на большой скорости следовал российский военный корабль.
Внезапно к танкеру начал приближаться немецкий корабль береговой охраны Bayreuth. Но у немецкого корабля не было ни единого шанса. Российский гвардейский корвет «Сообразительный» стремительно увеличил ход и встал между незваным гостем и танкером. Немецкий корабль, получив предупреждение, принял решение отступить.
Что представляет собой корвет «Сообразительный».
Почему же немецкие моряки так быстро ретировались? Ответ прост: «Сообразительный» — это настоящая плавучая крепость.
«“Сообразительный” — это многоцелевой корабль. Своим ракетным оружием он мог потопить другой корабль. У него есть средства борьбы даже с подводными лодками. Серьёзное оружие», — отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
На вооружении корвета проекта 20380 стоят артиллерия калибра 100 мм, противолодочное вооружение, крылатые ракеты, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. Корабль несёт восемь противокорабельных ракет Х-35 комплекса «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут», торпеды и артиллерийскую установку А-190 калибра 100 миллиметров. На его палубе базируется противолодочный вертолёт Ка-27.
«Это серьёзный корабль, которому вполне по зубам решать задачи на Балтике: конвоирование, экспортирование, сопровождение кораблей и так далее», — добавил офицер.
Наследие героев: от Севастополя до Балтики.
За названием «Сообразительный» стоит вековая история морской доблести.
«Был эсминец “Сообразительный”, который за время Великой Отечественной войны при обороне Севастополя не потерял ни одного человека из экипажа, он действовал героически, поэтому был назван гвардейским. Потом был большой противолодочный корабль “Сообразительный”. А теперь гвардейский корвет “Сообразительный”. Действует как положено, как действовали его предки», — рассказал Дандыкин.
И действительно, эскадренный миноносец «Сообразительный» проекта 7-У Черноморского флота участвовал во всех основных операциях Великой Отечественной войны на Чёрном море: обороне Одессы, обороне Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, битве за Кавказ. За героические действия 1 марта 1943 года он был удостоен гвардейского звания.
Нынешний «Сообразительный» — первый серийный корвет проекта 20380. Он вошёл в состав Балтийского флота ВМФ России в 2011 году, а в 2012-м ему присвоили почётное наименование «гвардейский». Своё гвардейское имя корабль унаследовал от легендарных предшественников.
Закат европейского «пиратства» на Балтике.
Решение России сопровождать нефтяные танкеры военными кораблями стало ответом на объявленное Великобританией и рядом стран ЕС разрешение останавливать и досматривать суда, перевозящие нефть.
«Председатель Морской коллегии Николай Патрушев говорил ранее, что Россия вынуждена обращаться к военно-морскому флоту. Наши корветы, которые стоят в составе Балтийского флота, сопровождают суда», — напомнил Дандыкин.
Эпизод в проливе Фемарн-Бельт стал наглядной демонстрацией того, что попытки европейских стран остановить российские суда в международных водах будут жёстко пресекаться.
Корвет «Сообразительный» не только отстоял танкер, но и показал всему миру, что российский флот готов защищать свои интересы в любой точке Мирового океана. И делает это так же отважно, как его легендарные предки, которые 80 лет назад защищали Севастополь, не потеряв ни одного человека из экипажа.