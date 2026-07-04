Унижение немцев на Балтике: плавучая крепость РФ напугала судно из Германии

Корвет «Сообразительный» не только отстоял танкер, но и показал всему миру, что российский флот готов защищать свои интересы в любой точке Мирового океана. И делает это так же отважно, как его легендарные предки, которые 80 лет назад защищали Севастополь, не потеряв ни одного человека из экипажа.