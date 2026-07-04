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Месси вновь обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

На счету аргентинца 7 голов, у француза — 6.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года.

После гола в матче 1/16 финала против команды Кабо-Верде (3:2 после дополнительного времени) на счету Месси 7 забитых мячей. Он обошел французского форварда Килиана Мбаппе, который в игре этой стадии против шведов (3:0) оформил дубль и довел число мячей на турнире до 6.

При этом Месси занимает второе место в списке игроков с наибольшим числом результативных действий (7), уступая Мбаппе (8), который отметился двумя голевыми передачами.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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