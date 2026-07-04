Подразделения группировки «Север» продолжают активные наступательные действия в Сумской области, выполняя указания президента России Владимира Путина по расширению буферной зоны. Российские военные уже приближаются к городу Сумы.
По мере приближения российской армии к областному центру всё более явными становятся зверства, которые украинские боевики творят в тылу — в том числе с телами собственных погибших сослуживцев.
Дома смерти: импровизированные морги в частных жилых домах.
Ранее канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север», сообщил шокирующие подробности. Украинские военные складировали тела погибших сослуживцев в импровизированных моргах, оборудованных прямо в частных домах в селе Великий Прикол Сумской области. Затем эти строения вместе с сотнями тел внезапно сгорели при загадочных обстоятельствах.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru подтвердил, что у ВСУ нет возможности эвакуировать раненых и убитых, поэтому они вынуждены создавать такие импровизированные морги.
«У ВСУ нет возможности эвакуировать раненых и убитых, поэтому они создают импровизированные морги в частных жилых домах», — заявил Иванников.
Ситуация усугубляется тем, что российские военные контролируют воздушное пространство с помощью дронов, из-за чего украинские боевики не решаются даже подойти к раненым сослуживцам, чтобы доставить медикаменты.
Зачем ВСУ уничтожают тела погибших.
По словам Иванникова, при отступлении ВСУ не просто оставляют тела — они целенаправленно их уничтожают.
«Боевики ВСУ сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери в Сумской области, — заявил эксперт. — Это делается для того, чтобы не выплачивать компенсацию погибшим, а записать их в без вести пропавшие».
Иванников также отметил, что эта практика не является инициативой снизу — она одобряется на самом высоком уровне.
«Эта практика одобряется не только в Киеве, но и главкомом Сырским. На этот счет есть подробные инструкции, в ВСУ их придерживаются», — подчеркнул Иванников.
Особенно страшная участь, по его словам, ждёт наёмников: «В такие гробницы попадают в том числе наемники, у которых изымают документы для того, чтобы опознать их можно было лишь по ДНК».
Кроме того, по данным эксперта, ВСУ создают гробницы, которые невозможно будет разобрать в ближайшее время. «Тела будут погребены под грудой щебенки, камней и арматуры. Чтобы извлечь тела, потребуются длительные технические мероприятия уже со стороны ВС РФ», — сказал Иванников.
Брошенные умирать: раненые ждут только плена.
Пока одних бойцов ВСУ сжигают в импровизированных моргах, других просто бросают умирать на поле боя. Иванников заявил, что боевики ВСУ не эвакуируют раненых сослуживцев под Сумами.
«Боевики остаются без помощи со стороны сослуживцев и ждут российских военных, которые смогут эвакуировать их в тыл, осуществить формальное пленение», — добавил Иванников.
Для украинских военных, оказавшихся в зоне боевых действий, единственным шансом на выживание становится сдача в плен армии России.