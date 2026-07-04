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В Волгоградской области отменена ночная ракетная опасность

4 июля в Волгоградской области отменена ночная ракетная опасность. Соответствующее уведомление начало рассылать МЧС.

4 июля в Волгоградской области отменена ночная ракетная опасность. Соответствующее уведомление начало рассылать МЧС России в 02:35 через смс-сообщения и ведомственное приложение.

По информации специалистов, граждане смогли вновь покинуть укрытия и вернуться в свои квартиры.

Отметим, повторная ракетная опасность действовала в Волгоградской области с 01:22 чуть более одного часа. Одновременно Росавиация закрывала аэропорт Волгограда для приёма и отправления авиарейсов. Запрет был снят лишь в 04:02. Ранее воздушная тревога в регионе объявлялась вечером 3 июля. Тогда в Волгограде впервые были включены громкоговорители, призывающие граждан немедленно спуститься в укрытия.

Фото сгенерировано ИИ.

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