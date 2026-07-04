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Акулы добрались до купальщиков в Нью-Йорке: мужчину укусили за ногу

В Нью-Йорке мужчину укусили во время купания, это может быть акула.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина получил травму во время купания на пляже в Нью-Йорке. Предположительно, его укусила акула. После этого пляж временно закрыли. Это произошло в парке Джонс-Бич в пятницу 3 июля, информирует агентство АР.

Сообщается, что мужчина госпитализирован с рваными ранами, его укусили за ногу.

В начале июля РИА Новости, изучив онлайн-данные ихтиологов по отслеживанию перемещений этих хищников, выяснило, что у южного побережья Лонг-Айленда на фоне рекордной жары стали появляться белые акулы длиной до четырех метров.

Накануне сообщалось, что в Нью-Йорке могут закрыть крупнейший городской пляж Рокуэй-Бич. Причиной стало то, что около берега начали появляться акулы.

Тем временем жители Приморья начали отказываться от купания после появления акул возле пляжей. Одну из акул местные жители заметили накануне в популярной у туристов бухте Триозерье. Хищник плавал совсем рядом с сапсерфером. Уже на следующий день на этом же пляже отдыхающие увидели над водой два плавника.

Также сообщалось, что в акватории Владивостока стали замечать крупных акул. Стоит ли ждать нападений на людей, читайте здесь на KP.RU.