Акулы добрались до купальщиков в Нью-Йорке: мужчину укусили за ногу

Тем временем жители Приморья начали отказываться от купания после появления акул возле пляжей. Одну из акул местные жители заметили накануне в популярной у туристов бухте Триозерье. Хищник плавал совсем рядом с сапсерфером. Уже на следующий день на этом же пляже отдыхающие увидели над водой два плавника.