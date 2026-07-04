Сомнолог Кудинов сказал, почему даже в сильную жару лучше спать под одеялом

В разгар летнего зноя многие пытаются спастись от духоты, полностью отказываясь от одеяла. Однако такой подход в корне неверен и может только навредить качеству отдыха. В эксклюзивном комментарии для aif.ru врач-сомнолог Павел Юрьевич Кудинов объяснил, почему укрываться необходимо в любую погоду, даже если жарко.
По словам специалиста, полный отказ от покрывала нарушает важные физиологические механизмы. Спать на голом матрасе без какого-либо укрытия — плохая идея.
«Даже в жару лучше использовать какое-либо одеяло: тонкое, нежаркое, или, как вариант, плед. В крайнем случае, стоит укрываться хотя бы пододеяльником или простыней. Дело в том, что рецепторы кожи реагируют на ощущение укрытости — это нам необходимо. Кроме того, замкнутое пространство под одеялом или простыней помогает нормализовать терморегуляцию. Поэтому укрываться желательно в любом случае», — подчеркнул Павел Кудинов.
Врач также отметил, что борьба за здоровый сон в жару не ограничивается только выбором текстиля. Важно создать в спальне правильный микроклимат. Идеальной для засыпания считается достаточно низкая температура.
«Во время жары важно стараться поддерживать в спальне температуру около 20−21 градуса. Избыточное потоотделение тоже влияет на качество сна, поскольку организм тратит много сил и энергии на поддержание нужной температуры тела», — пояснил сомнолог.
Идеальным техническим решением Кудинов назвал кондиционер. Если же сплит-системы нет, эксперт рекомендует применять комплекс профилактических мер. Днем необходимо плотно закрывать шторы, чтобы помещение не нагревалось от солнечных лучей. Для охлаждения воздуха стоит использовать увлажнители — испаряемая влага помогает немного понизить температуру в комнате. И, наконец, обязательно регулярно проветривать помещение, не забывая затем снова зашторивать окна, чтобы сохранить ночную прохладу.
Ранее Кудинов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему привычка спать в повседневной домашней одежде может серьезно навредить качеству ночного отдыха.