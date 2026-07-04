Сомнолог Кудинов сказал, почему даже в сильную жару лучше спать под одеялом

«Даже в жару лучше использовать какое-либо одеяло: тонкое, нежаркое, или, как вариант, плед. В крайнем случае, стоит укрываться хотя бы пододеяльником или простыней. Дело в том, что рецепторы кожи реагируют на ощущение укрытости — это нам необходимо. Кроме того, замкнутое пространство под одеялом или простыней помогает нормализовать терморегуляцию. Поэтому укрываться желательно в любом случае», — подчеркнул Павел Кудинов.