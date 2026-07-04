Блогер Нара Смит показала, как ее двухлетняя дочь борется с раком

У двухлетней дочери 24-летней звезды соцсетей и автора кулинарных бестселлеров Нары Смит и ее супруга, модели Лаки Блю Смита, диагностировали онкологическое заболевание в конце 2025 года. Об этом блогер сообщила в четверг, 2 июля.
Родители заметили первые тревожные симптомы и обратились к врачам, однако в отделении неотложной помощи диагноз не распознали. Педиатр, к которому они пришли позже, предположил худшее. После УЗИ, рентгена и биопсии диагноз подтвердился — болезнь прогрессировала настолько быстро, что ребенку потребовалась немедленная госпитализация и первый курс химиотерапии.
— Когда мы пришли к нашему педиатру, и я помню, как он вдруг затих и замер… В тот момент у меня все сжалось внутри. Не знаю, подсказывало ли мне это внутреннее чутье или просто материнская интуиция, но первая мысль, которая у меня появилась: «У нее рак», — поделилась Смит.
Блогер опубликовала фото дочери, назвав ее «маленькой девочкой-воином». На снимках — сбритые волосы малышки, моменты игры с драгоценными камнями на голове и семейные кадры в палате. Нара поблагодарила врачей и подписчиков за поддержку и попросила дать их семье перерыв. Многие знаменитости в комментариях выразили слова поддержки.
Ранее блогер Валерия Чекалина, проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, как сообщила детям о своем диагнозе.