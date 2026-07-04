Блогер Нара Смит показала, как ее двухлетняя дочь борется с раком

— Когда мы пришли к нашему педиатру, и я помню, как он вдруг затих и замер… В тот момент у меня все сжалось внутри. Не знаю, подсказывало ли мне это внутреннее чутье или просто материнская интуиция, но первая мысль, которая у меня появилась: «У нее рак», — поделилась Смит.