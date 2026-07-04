Чем не Зита и Гита? Юмористка отыскала сестру, о которой не знала 30 лет

«До сих пор не верю. Это какая-то фантастика! Судьба уже давно старалась свести нас вместе, но только сейчас это удалось», — рассказывает rostov.aif.ru 43-летняя Юлиана Лункина. Несколько дней назад она узнала, что у неё есть родная младшая 30-летняя сестра Надежда Бобрышева.
Надя разместила в соцсетях ролик о том, что ищет своего отца. Девушке этот шаг дался нелегко, ведь она с детства думала, что её мама встречалась с женатым мужчиной, считала себя «ребёнком измены». Буквально через несколько часов ей сбросили ссылку на аккаунт женщины в соцсетях, которая оказалась её родной сестрой. Подробности — в нашем материале.
Мамин секрет.
Мама не рассказывала Надежде подробностей об отце. Отвечала, что родила ребёнка для себя. А дочь всю жизнь думала, что мать так говорит, потому что встречалась с женатым мужчиной. Несколько лет назад мама Натальи умерла от онкологического заболевания, тайну рождения девочки унесла с собой в могилу.
Когда на сеансе психолог посоветовала девушке попытаться найти папу, она поначалу восприняла это негативно, но потом решилась.
«Психолог мне сказала, что лучше получить ответ, хороший или плохой, чем мучиться всю жизнь и тратить на переживание колоссальную энергию», — вспоминает в разговоре с корреспондентом Надежда.
Девушка записала видеоролик, в котором рассказала, как зовут отца, подчеркнула, что ищет родственников не ради денег или наследства, а просто потому, что хочет познакомиться. Буквально через несколько часов она отыскала свою единокровную сестру.
Сама Юлиана в тот момент была на отдыхе. Увидев сообщение от незнакомки, она сначала насторожилась, подумав о мошенниках. Но стоило ей прослушать голосовое от Нади, как пазл сложился.
«Я всегда интуитивно чувствовала, что где-то есть кто-то еще», — признается rostov.aif.ru Юлиана.
Старшая сестра рассказала, что увидеть папу Надежде не получится — его не стало несколько лет назад.
Когда сёстры начали обмениваться фактами биографии, то оказалось, что мама Юлианы развелась с отцом задолго до того момента, как он познакомился с мамой Натальи. У Нади будто камень свалился с души, ведь никакой измены, оказывается, не было!
«Я так рада, что записала видеоролик и узнала правду. Папу я, к сожалению, не увижу, но есть человек, который может мне рассказать о нём», — говорит Надежда.
А ещё оказалось, что её отец некоторое время работал в Александровке — микрорайоне донской столицы. Буквально через дорогу от дома, где прошло детство Нади. Кто знает, может папа и дочь даже проходили друг мимо друга, но не догадывались, что они одной крови.
Похожие судьбы.
Когда сёстры обменялись фотографиями, оказалось, что они очень похожи.
«Даже глаза у нас одинаковые — редкого серо-зелёного цвета, как у отца. Глядя на её снимки, я сразу почувствовала родную душу», — с улыбкой рассказывает Юлиана.
Кстати, у семилетнего сына Юлианы тоже зелёные глаза — передались по наследству. Обе женщины родились в Ростове, обе в поисках себя переехали в столицу, и обе, к сожалению, рано потеряли матерей, ушедших из жизни из-за онкологического заболевания. Но самым трогательным открытием для сестёр стало то, как сильно они связаны с ушедшим из жизни отцом.
Вячеслав, их общий папа, был человеком с широким кругозором и оставил после себя не только воспоминания, но и общие для дочерей интересы.
«Папа прекрасно знал историю, привил интерес к ней и мне. Надя же призналась, что история всегда была её любимым предметом. А кроме того, мы обе играли в КВН», — вспоминает Юлиана.
Оказалось, что жизнь сводила сестёр задолго до знакомства в интернете. Выяснилось, что продюсер, который поддержал юмористическую карьеру Нади, давно сотрудничает со стилистом Юлианой.
Впереди у сестёр первая долгожданная встреча, а осенью они планируют приехать в Ростов, чтобы посетить могилу отца и познакомиться с родственниками по линии папы.