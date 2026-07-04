Чем не Зита и Гита? Юмористка отыскала сестру, о которой не знала 30 лет

Надя разместила в соцсетях ролик о том, что ищет своего отца. Девушке этот шаг дался нелегко, ведь она с детства думала, что её мама встречалась с женатым мужчиной, считала себя «ребёнком измены». Буквально через несколько часов ей сбросили ссылку на аккаунт женщины в соцсетях, которая оказалась её родной сестрой. Подробности — в нашем материале.