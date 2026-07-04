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Юные моряки из Комсомольска пройдут по Амуру 400 километров

Маршрут от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре займёт две недели.

В Комсомольске-на-Амуре курсанты клуба юных моряков отправились на 69-й краевой дальний шлюпочный историко-патриотический поход «Парус Отечества», сообщает администрация города.

Сначала ребята выехали в Хабаровск, откуда начнётся водная часть маршрута до Комсомольска-на-Амуре.

Маршрут протяжённостью около 400 километров участники пройдут за 14 дней. Руководят экспедицией три опытных командира. Впереди у ребят серьёзное испытание, которое потребует выдержки, дисциплины и умения работать в команде.

Перед отправлением курсантов напутствовал глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев. Он отметил, что поход остаётся важной городской традицией, которая помогает воспитывать любовь к Родине, уважение к морской истории страны и готовность преодолевать трудности.

Историко-патриотический поход «Парус Отечества» проводится уже в 69-й раз и объединяет поколения воспитанников клуба юных моряков, для которых путешествие по Амуру становится не только спортивным испытанием, но и настоящей школой характера.