В Советском районе Красноярска по просьбам жителей благоустроят два сквера

Один из скверов появится на территории между домами на проспекте Металлургов, 27 и улице Николаева, 17. Раньше там была детская площадка, но со временем она износилась и стала небезопасной. Старые конструкции демонтировали два года назад. Жители решили обновить территорию и подготовили эскиз благоустройства. Новый сквер назовут «У Лукоморья». Подрядчик уже приступил к работам. На реализацию проекта из городского бюджета выделили 8,1 млн рублей.