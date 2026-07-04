В Советском районе Красноярска по просьбам жителей благоустроят два сквера

В Советском районе Красноярска благоустраивают два новых общественных пространства. Их выбрали сами жители, а финансирование выделили в рамках поддержки инициативных проектов горожан.
Один из скверов появится на территории между домами на проспекте Металлургов, 27 и улице Николаева, 17. Раньше там была детская площадка, но со временем она износилась и стала небезопасной. Старые конструкции демонтировали два года назад. Жители решили обновить территорию и подготовили эскиз благоустройства. Новый сквер назовут «У Лукоморья». Подрядчик уже приступил к работам. На реализацию проекта из городского бюджета выделили 8,1 млн рублей.
«К нам во двор приходят дети из соседних домов. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы каждый из них мог найти себе место по душе. Здесь у нас будут установлены качели для малышей, площадка для ребят старшего возраста, велопарковка. Также установим новую закрытую площадку для сбора мусора», — рассказала председатель дома на проспекте Металлургов, 27 Анна Боровкова.
Еще один сквер благоустроят рядом с домом № 7 на бульваре Солнечный. Жители назвали проект «Мир детства и заботы». Там появятся детская площадка с качелями и горкой, песочницы и лавочки. Также обустроят тротуары и дополнительные парковочные места.
«Программа “Инициативный проект” очень популярна у жителей. В этом году у нас было заявлено 8 идей, две из них получили грантовую поддержку из городского бюджета», — рассказал руководитель администрации Советского района Александр Эйдемиллер.
По его словам, жители внимательно подходят к подготовке эскизов и следят за тем, как реализуются проекты.