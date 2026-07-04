Смена «ФинЗОЖ» на ТИМ «Бирюса» объединила 370 участников из 44 регионов страны

В рамках всероссийского форума ТИМ «Бирюса» стартовала программа «ФинЗОЖ», собравшая 370 молодых участников из 44 субъектов РФ. В их число вошли студенты экономических специальностей, молодые госслужащие, сотрудники центров финансовой грамотности и волонтеры. Ключевыми направлениями работы стали обеспечение личной финансовой безопасности, развитие цифровой грамотности и поиск инновационных методов финансового просвещения для молодежи. В ходе смены делегаты будут разрабатывать медиапроекты и решения на базе искусственного интеллекта, создавать реестр региональных инициатив по финансовой грамотности и готовить единые методические рекомендации для органов власти по реализации образовательных программ. Торжественное открытие смены ознаменовалось выступлениями директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и губернатора края Михаила Котюкова. Настоящую гордость вызывает то, что среди нашей молодёжи есть такие энтузиасты — творческие неравнодушные люди, искренние романтики, которые променяли домашний комфорт на сибирскую тайгу ради общего дела. Сегодня здесь открывается новый сезон работы, а вместе с ним — новые масштабные задачи и перспективные проекты. Мне бы хотелось, чтобы вы нашли друзей и единомышленников, наладили прочные контакты, которые будут полезны в профессиональном будущем. Многие креативные идеи, которые родятся здесь, на «Бирюсе», наверняка будут востребованы и найдут свое воплощение в проектах, возможно и в финансовой разведке, — заявил Юрий Чиханчин. Повышение финансовой грамотности и обеспечение безопасности сегодня — важнейшие задачи государственного развития и суверенитета. Знать, как противодействовать мошенникам, не дать завести себя в ловушку, — не менее важно, чем уметь считать и писать. Наша страна проходит непростые испытания, и нам важно действовать на шаг впереди недоброжелателей. Я уверен, что за несколько дней вы придумаете новые идеи, которые дополнят банк федеральных проектов по формированию финансовой культуры и арсенал инструментов Росфинмониторинга по борьбе с кибермошенничеством. Ваши инициативы останутся здесь и будут обсуждаться с участниками следующих смен юбилейного сезона «Бирюсы», — отметил Михаил Котюков. Михаил Котюков и Юрий Чиханчин ознакомились с модернизированной инфраструктурой форума и экспозицией, приуроченной к 20-му, юбилейному сезону «Бирюсы». В рамках панельной сессии «Финансовая грамотность: финансы настоящего для будущего» состоялся диалог с участниками, в ходе которого были затронуты современные финансовые риски, мошеннические схемы и необходимость поиска компромисса между защищённостью граждан и удобством сервисов. Губернатор акцентировал внимание на важности повышения финансовой грамотности для региона, поделился ожиданиями от проектов, которые представит молодежь, и рассказал о сотрудничестве региональных властей с молодёжными объединениями. Смена «ФинЗОЖ» проводится уже во второй раз и будет работать до 6 июля. В программе для молодых людей предусмотрены лекции и мастер-классы от ведущих специалистов, а также работа над собственными проектами с последующей их защитой. Кроме того, у участников появится шанс заявить о своих инициативах на конкурсе Росмолодежь. Гранты, где авторы наиболее перспективных идей смогут рассчитывать на финансовую поддержку до 1 миллиона рублей.