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В Комсомольске-на-Амуре полиция проверяет видео с девушками на окнах авто

В соцсетях и на платформе МАХ распространились кадры поездки по городу, которые привлекли внимание полиции.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку после публикации в интернете видео с участием двух девушек в движущемся автомобиле. Об этом сообщает полиция Хабаровского края.

Кадры ранее появились в городских публикациях и были размещены в том числе в канале Amur Mash на платформе МАХ.

На записи видно автомобиль, движущийся по центру города. Две девушки находятся на рамах открытых окон и во время движения оказываются снаружи салона, активно жестикулируя и реагируя на происходящее на улице.

По информации из публикаций, одна из пассажирок одета, вторая — в нижнем белье.

В полиции сообщили, что материал выявлен в ходе мониторинга сети Интернет. Видео направлено в отдел полиции № 3 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре для проверки.

По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.