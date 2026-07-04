В Комсомольске-на-Амуре полиция проверяет видео с девушками на окнах авто

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку после публикации в интернете видео с участием двух девушек в движущемся автомобиле. Об этом сообщает полиция Хабаровского края.
Кадры ранее появились в городских публикациях и были размещены в том числе в канале Amur Mash на платформе МАХ.
На записи видно автомобиль, движущийся по центру города. Две девушки находятся на рамах открытых окон и во время движения оказываются снаружи салона, активно жестикулируя и реагируя на происходящее на улице.
По информации из публикаций, одна из пассажирок одета, вторая — в нижнем белье.
В полиции сообщили, что материал выявлен в ходе мониторинга сети Интернет. Видео направлено в отдел полиции № 3 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре для проверки.
По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.