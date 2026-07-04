Регионам РФ отправят новые школьные автобусы российского производства

В поставку включены автобусы разной вместимости, в том числе на 13−20, 21−24 и более 25 человек. Для них предусмотрено стандартное и северное исполнение. Гарантия на школьные автобусы должна составлять не менее трех лет. Распределение машин между субъектами РФ закреплено отдельным приложением к распоряжению.