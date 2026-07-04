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Регионам РФ отправят новые школьные автобусы российского производства

Правительство РФ определило порядок закупки школьных автобусов российского производства в 2026 году.

Правительство РФ определило порядок закупки школьных автобусов российского производства в 2026 году. Согласно распоряжению, Минпромторг должен до 1 августа заключить государственные контракты на поставку автобусов и их доставку конечным получателям в регионах.

Закупка пройдет у единственных исполнителей. В документе отдельно указано, что поставщики должны производить автобусы в организациях без участия иностранных лиц, связанных с государствами, которые совершают недружественные действия против российских юридических и физических лиц. Также производитель должен быть стороной специального инвестиционного контракта в сфере транспортных средств.

В поставку включены автобусы разной вместимости, в том числе на 13−20, 21−24 и более 25 человек. Для них предусмотрено стандартное и северное исполнение. Гарантия на школьные автобусы должна составлять не менее трех лет. Распределение машин между субъектами РФ закреплено отдельным приложением к распоряжению.

После заключения контрактов Минпромторг должен оформить соглашения с высшими исполнительными органами регионов, поставщиками и уполномоченными получателями. Регионы обязаны обеспечить регистрацию и учет поставленных автобусов в реестрах имущества субъектов РФ. Для школ это означает обновление транспорта через централизованную федеральную закупку с закрепленными сроками и гарантийными требованиями.

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