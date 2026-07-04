В Санкт-Петербурге отметят День Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Экскурсии по адресам писателя и его героев, уличные спектакли, лекции, кинопоказы и квесты пройдут в Петербурге в рамках 17-го Дня Достоевского. Городской праздник, который традиционно проводится в первую субботу июля, в этом году собрал более 15 учреждений культуры — музеи, театры и библиотеки, сообщила пресс-служба Литературно-мемориального музея имени Ф. М. Достоевского.
«Этот праздник стал подлинной литературной традицией Петербурга. В нем участвуют музеи, театры, библиотеки и культурные пространства города. На улицах и площадях появляются герои романов Достоевского, молодые экскурсоводы-волонтеры проводят по адресам писателя и его персонажей, актеры петербургских театров выходят на открытые сцены города», — говорится в сообщении.
В программе 2026 года — мастер-классы и уличный спектакль с участием актеров петербургских театров. В числе участников — Литературно-мемориальный музей Достоевского, Государственный музей городской скульптуры, Музей «Разночинный Петербург», Санкт-Петербургский музей хлеба, драматический театр «Круг» и ФМД-Театр.
Праздник ведет отсчет с 2010 года и рожден из первой фразы романа «Преступление и наказание»: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки…».