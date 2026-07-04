В Санкт-Петербурге отметят День Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Экскурсии по адресам писателя и его героев, уличные спектакли, лекции, кинопоказы и квесты пройдут в Петербурге в рамках 17-го Дня Достоевского. Городской праздник, который традиционно проводится в первую субботу июля, в этом году собрал более 15 учреждений культуры — музеи, театры и библиотеки, сообщила пресс-служба Литературно-мемориального музея имени Ф. М. Достоевского.