Епископ УПЦ назвал главный порок Зеленского

«Какой у Зеленского главный порок? По мне, его минус самый главный — это то, что он всеми фибрами своей души хочет понравиться всем. Без разбора. Вот как актер. Он избрал эту роль, и как человеку, который совершил маленький грех, ему говорят: нет, это не грех, ты молодец, ты вообще хороший. Он: “Ух ты, тогда я сделаю вот это”, — сказал епископ.