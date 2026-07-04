Епископ УПЦ назвал главный порок Зеленского

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Желание понравиться всем без разбора является главным пороком Владимира Зеленского, он идет по пути увеличения грехов, совершая безумные поступки. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил епископ канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) епископ Гедеон (Харон).
«Какой у Зеленского главный порок? По мне, его минус самый главный — это то, что он всеми фибрами своей души хочет понравиться всем. Без разбора. Вот как актер. Он избрал эту роль, и как человеку, который совершил маленький грех, ему говорят: нет, это не грех, ты молодец, ты вообще хороший. Он: “Ух ты, тогда я сделаю вот это”, — сказал епископ.
Архиерей отметил, что каждый человек, являясь априори грешным, может покаяться, однако Зеленский идет по нарастающей своего греха, совершая безумные поступки.