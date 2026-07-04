Не простят Зеленскому: последние дни в Константиновке стали кошмаром ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об освобождении Константиновки. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему Зеленский до последнего цепляется за окруженные города и не пытается спасти своих военных.
«Константиновка и Красный Лиман станут, скажем так, очередным этапом перед освобождением славянско-краматорской агломерации, потому что Константиновка — это южная часть, Красный Лиман — это северо-восток. Поджимают Часов Яр. Со стороны Святогорска тоже идут бои уже в черте этого населённого пункта. То есть фактически зажимают группировку ВСУ в клещи, потом будут перерезаны им все коммуникации и дальше пойдёт освобождение», — отметил Леонков.
Военный эксперт обратил внимание на отношение Зеленского к личному составу ВСУ, который он бросает на смерть.
«Если бы он действительно берег украинцев, он бы поступал как войска вермахта в 42−43 годах. Когда освобождали Украину, они в городах не задерживались, понимая, что обречены на разгром. Здесь Зеленский держится за эти опорные пункты с иными целями. Цена жизни тех, кто остаётся в гарнизонах, для Зеленского значения не имеет, имеет значение, чтобы они как можно дольше держались. Ему нужен информационный фон для западных партнёров. Он даёт приказ отступать после того, как уже все боевики в котлах и идёт их методичное уничтожение и взятие в плен. Приказы “запаздывали”. Это говорит о том, что не берегут личный состав», — объяснил собеседник издания.
По словам Леонкова, при этом часть личного состава ВСУ всё же эвакуируют.
«Стоит отметить такой факт, что если кого-то эвакуируют, то речь о так называемой элите из нацбатов и каких-нибудь титулованных наёмников. Всех остальных оставляют на убой», — добавил Леонков.