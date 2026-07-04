Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не простят Зеленскому: последние дни в Константиновке стали кошмаром ВСУ

ВС РФ уверенно продвигаются на славянско-краматорском направлении. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему Зеленский бросает ВСУ умирать в окруженных городах, не отдавая приказ об отступлении.

Источник: Аргументы и факты

В Минобороны РФ сообщили об освобождении Константиновки. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему Зеленский до последнего цепляется за окруженные города и не пытается спасти своих военных.

«Константиновка и Красный Лиман станут, скажем так, очередным этапом перед освобождением славянско-краматорской агломерации, потому что Константиновка — это южная часть, Красный Лиман — это северо-восток. Поджимают Часов Яр. Со стороны Святогорска тоже идут бои уже в черте этого населённого пункта. То есть фактически зажимают группировку ВСУ в клещи, потом будут перерезаны им все коммуникации и дальше пойдёт освобождение», — отметил Леонков.

Военный эксперт обратил внимание на отношение Зеленского к личному составу ВСУ, который он бросает на смерть.

«Если бы он действительно берег украинцев, он бы поступал как войска вермахта в 42−43 годах. Когда освобождали Украину, они в городах не задерживались, понимая, что обречены на разгром. Здесь Зеленский держится за эти опорные пункты с иными целями. Цена жизни тех, кто остаётся в гарнизонах, для Зеленского значения не имеет, имеет значение, чтобы они как можно дольше держались. Ему нужен информационный фон для западных партнёров. Он даёт приказ отступать после того, как уже все боевики в котлах и идёт их методичное уничтожение и взятие в плен. Приказы “запаздывали”. Это говорит о том, что не берегут личный состав», — объяснил собеседник издания.

По словам Леонкова, при этом часть личного состава ВСУ всё же эвакуируют.

«Стоит отметить такой факт, что если кого-то эвакуируют, то речь о так называемой элите из нацбатов и каких-нибудь титулованных наёмников. Всех остальных оставляют на убой», — добавил Леонков.