Адвокат Дерипаски сообщил, что тот готов пойти на мировое соглашение с RTVI

«Иск связан с распространенной [Сергеем] Полонским негативной информацией о действиях Олега Владимировича Дерипаски, ответчиком был в том числе RTVI. Соответственно, с телеканалом мы планируем заключить мировое соглашение. Они нас об этом попросили, признали, что информация не соответствует действительности, и удалили ее», — сообщил адвокат.