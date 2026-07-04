Адвокат Дерипаски сообщил, что тот готов пойти на мировое соглашение с RTVI

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска готов заключить мировое соглашение с телеканалом RTVI в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Мельников.
«Иск связан с распространенной [Сергеем] Полонским негативной информацией о действиях Олега Владимировича Дерипаски, ответчиком был в том числе RTVI. Соответственно, с телеканалом мы планируем заключить мировое соглашение. Они нас об этом попросили, признали, что информация не соответствует действительности, и удалили ее», — сообщил адвокат.
Иск также был направлен и к Полонскому, позиция которого по делу пока не ясна. Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Полонскому и RTVI. Следующее заседание назначено на 24 июля.