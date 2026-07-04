В период аномально жаркой погоды Красноярская железная дорога будет работать в особом режиме

В связи с установившейся жаркой погодой в регионах Сибири на КрасЖД введен особый режим работы для всех служб, отвечающих за организацию движения поездов и обеспечение перевозочного процесса.
При сильной жаре рельсы могут нагреваться и деформироваться. Поэтому под усиленным контролем находятся участки Красноярской магистрали, где в дневное время температура воздуха повышается до +35 °C и выше.
На Транссибирском направлении это станции и перегоны центральных и южных муниципальных округов Красноярского края (Емельяновский, Козульский, Ачинский, Канский).
На Южном ходу Междуреченск-Тайшет — участки железной дороги, проходящие по территориям Минусинского и Курагинского округов Красноярского края, а также Усть-Абаканского и Аскизского районов Республики Хакасия.
Путевые бригады ведут постоянное наблюдение за состоянием железнодорожного полотна. Дополнительный мониторинг осуществляется с применением специальной путеизмерительной техники — комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопные тележки и вагоны-путеизмерители).
Полученная информация каждые два часа в режиме on-line поступает в Центр управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ): специалисты анализируют данные со всех участков, на основании которых принимаются необходимые меры для предотвращения возможных рисков.
На некоторых участках, где температурный режим особенно критичен, в целях безопасности могут вводиться временные ограничения скорости движения поездов — до 40 км/ч.
На период жары все работы, связанные с плановым ремонтом пути, выполняются в ранние утренние часы — с 4−5 часов утра.