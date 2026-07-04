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В Волгограде на фоне ночной ракетной опасности отменены и задерживаются авиарейсы

В Волгограде ночью 4 июля в 01:32 на фоне повторной ракетной опасности.

В Волгограде ночью 4 июля в 01:32 на фоне повторной ракетной опасности Росавиация вводила запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими судами. Ограничения затронули в том числе и воздушную гавань областной столицы. Они действовали на протяжении без малого трёх часов.

Из-за введённого регулятором запрета на приём и отправление самолётов в аэропорту Волгограда отменены и задерживаются четыре авиарейса. С 6:00 на 6:55 отложен прилёт рейса № SM 917 компании «Эйр Каир» из Шарм-эль-Шейха и Атырау, а также отменён московский рейс № DP 6965 «Победы». Кроме того, отменён московский рейс этого же самолёта в обратном направлении, а также с 04:05 на 07:15 отложен вылет из Волгограда рейса № SM 918 в Шарм-эль-Шейх компании «Эйр Каир».

Отметим, по данным Росавиации, авиазапрет вводился для обеспечения безопасности полётов. Ранее редакция сообщала о повторной просьбе спасателей к жителям и гостям Волгоградской области покинуть жилые помещения и спуститься в заглубленные укрытия.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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