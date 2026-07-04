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В Хабаровском крае зафиксировано 19 возгораний за сутки

Вместе с тем зафиксировано 19 случаев техногенных возгораний.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации МЧС, в Хабаровском крае за прошедшие сутки не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев техногенных возгораний, в том числе 7 — в жилом секторе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории 8 муниципалитетов сохраняется особый противопожарный режим. Уровень пожарной опасности в лесах оценивается как I-III класс. В Хабаровске произошёл пожар на балконе квартиры на улице Юности: горели бытовые предметы. Женщина и ребёнок успели покинуть жильё до приезда спасателей; возгорание было ликвидировано в течение 10 минут, никто не пострадал. Причины инцидента выясняют специалисты ведомства.

Спасательные службы также участвовали в устранении последствий 8 ДТП. Для выполнения аварийно спасательных мероприятий подразделения привлекались однократно. В регионе на маршрутах следуют 8 групп туристов — всего 110 человек (в том числе 9 несовершеннолетних).

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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