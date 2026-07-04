В Иркутской области разрешили заправлять канистры для сельхозпредприятий

Вне очереди на заправках также смогут обслуживаться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу ТКО, организации ритуальных услуг и инкассации. Для этого потребуется подтверждение от местных властей. На АЗС «Роснефти» лимит составляет до 50 литров в сутки, на остальных — до 30 литров. Согласно указу президента, право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды, говорится в сообщении.