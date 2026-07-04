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В Иркутской области разрешили заправлять канистры для сельхозпредприятий

В Иркутской области сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и организациям, выполняющим социально значимые функции, разрешили заправлять бензином канистры на автозаправочных станциях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Игорь Кобзев. Об этом он сообщил в пятницу, 3 июля, в своем Telegram-канале.

В Иркутской области сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и организациям, выполняющим социально значимые функции, разрешили заправлять бензином канистры на автозаправочных станциях. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Игорь Кобзев. Об этом он сообщил в пятницу, 3 июля, в своем Telegram-канале.

По его словам, жители отдаленных территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, смогут заливать бензин в канистры. Это же правило распространяется на предприятия, которые не могут пригнать технику на заправки.

Чтобы воспользоваться правом, необходимо обратиться к властям муниципалитета и подтвердить, что деятельность является жизненно необходимой. Перечень таких организаций сформирует региональное правительство и передаст АЗС.

Вне очереди на заправках также смогут обслуживаться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу ТКО, организации ритуальных услуг и инкассации. Для этого потребуется подтверждение от местных властей. На АЗС «Роснефти» лимит составляет до 50 литров в сутки, на остальных — до 30 литров. Согласно указу президента, право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды, говорится в сообщении.

В российских регионах вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.