Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для просмотра ЧМ-2026

В ходе беседы Трамп и Уша Вэнс ознакомились с детской книгой «Президенты за игрой», выпущенной Исторической ассоциацией Белого дома. Американский лидер поинтересовался, стоит ли пригласить своих предшественников для совместного просмотра футбольного матча. Он отметил, что подобное мероприятие вызвало бы большой интерес у прессы. Также Трамп указал, что не играет в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы люди видели его за работой.