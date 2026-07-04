В ГД рассказали мошенничестве с арендой апартаментов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мошенническая схема с арендой апартаментов в 2026 году стала опаснее из-за нейросетей — злоумышленник может сгенерировать фото и выдать его за реальный объект, также среди уловок мошенников — внесение предоплаты за бронь и перевод денег на счета третьих лиц, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«Мошеннику уже не нужно искать чужие снимки: он может сгенерировать аккуратную студию, спальню с новым ремонтом и выдать это за реальный объект. Цена чуть ниже рынка, в переписке пишут, что желающих много, просят внести предоплату за бронь, первые сутки, просмотр или гарантию заселения. После перевода денег человек может приехать по адресу и увидеть чужую квартиру, закрытую дверь, старое помещение, офис вместо жилья или вообще дом, где таких апартаментов нет», — пояснил он.
По закону такая история может идти как мошенничество по статье 159 УК РФ, разъяснил Гаврилов. «Если человек перевел предоплату из-за ложных фото, выдуманного адреса, чужого жилья, фальшивого собственника или обещания заселить в объект, который сдающий контролировать не мог, это уже предмет для заявления в полицию. Если к объявлению прикладывали поддельную выписку, паспорт, доверенность, договор или подтверждение брони, добавляется вопрос о статье 327 УК РФ», — отметил парламентарий.
Проверять нужно не красоту фото, а право человека сдавать жилье, подчеркнул депутат. «До перевода денег надо попросить видео из квартиры одним дублем, чтобы в кадре были входная дверь изнутри, окна, санузел, кухня, номер квартиры на двери или этажная площадка. В видео стоит попросить назвать сегодняшнюю дату, адрес и сумму аренды. Вид из окна нужно сверить с картами и панорамами. Адрес нужно пробить по открытым картам, проверить, существует ли дом, совпадает ли этажность, есть ли там апартаменты или гостиничное размещение. Данные собственника нужно сверять с выпиской из ЕГРН, а саму выписку проверять по QR-коду через официальный сервис. Если сдающий действует по доверенности, нужно видеть доверенность и понимать, дает ли она право сдавать помещение и получать деньги», — указал он.
Опасный сигнал — просьба перевести деньги на карту третьего лица, спешка, отказ показать жилье по видеосвязи, отказ заключить договор, размытый адрес до оплаты, цена сильно ниже рынка, одинаковые фото в разных городах, общение только в мессенджере, ссылка на оплату вне площадки, перечислил Гаврилов. «Если деньги уже ушли, надо сразу сохранить объявление, переписку, чек, номер карты, телефон, ссылку на профиль, все присланные бумаги и адрес платежной страницы. Затем нужно срочно обратиться в банк и подать заявление в полицию. Чем быстрее зафиксированы следы, тем выше шанс связать перевод с конкретным получателем и другими эпизодами», — заключил он.