В ГД рассказали мошенничестве с арендой апартаментов

Проверять нужно не красоту фото, а право человека сдавать жилье, подчеркнул депутат. «До перевода денег надо попросить видео из квартиры одним дублем, чтобы в кадре были входная дверь изнутри, окна, санузел, кухня, номер квартиры на двери или этажная площадка. В видео стоит попросить назвать сегодняшнюю дату, адрес и сумму аренды. Вид из окна нужно сверить с картами и панорамами. Адрес нужно пробить по открытым картам, проверить, существует ли дом, совпадает ли этажность, есть ли там апартаменты или гостиничное размещение. Данные собственника нужно сверять с выпиской из ЕГРН, а саму выписку проверять по QR-коду через официальный сервис. Если сдающий действует по доверенности, нужно видеть доверенность и понимать, дает ли она право сдавать помещение и получать деньги», — указал он.