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Рыбакина сразится на Уимблдоне 4 июля

4 июля запланирован матч третьего круга Уимблдона-2026, где первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Стоит отметить, что за восемь очных встреч Мертенс лишь однажды обыграла Рыбакину, но на траве теннисистки сразятся впервые. Элизе проводит очередной стабильный сезон, прочно удерживая позиции в первой тридцатке и занимая текущую 27-ю строчку в рейтинге WTA.

«Мертенс относится к числу умных комбинационных теннисисток, умеющих превосходно использовать всю геометрию корта», — отмечают спортивные знатоки.

Поединок теннисисток запланирован на 17:00 по казахстанскому времени. Также на корт Уимблдона сегодня выйдет Александр Бублик.

Уимблдон — старейший и самый престижный теннисный турнир в мире, основанный в Лондоне в 1877 году. Он целиком состоит из ритуалов:

белый дресс-код; уважение к традициям; особая церемония выхода на корт.

Призовой фонд нынешнего Уимблдона составляет 74 292 561 евро. Победительница турнира получит 4 165 938 евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Действующая чемпионка Уимблдона — Ига Швёнтек.

3 июля Александр Бублик обошел француза Кириана Жаке, занимающего 139-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 6:3, 6:4, 7:6.