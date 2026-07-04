Рыбакина сразится на Уимблдоне 4 июля

Стоит отметить, что за восемь очных встреч Мертенс лишь однажды обыграла Рыбакину, но на траве теннисистки сразятся впервые. Элизе проводит очередной стабильный сезон, прочно удерживая позиции в первой тридцатке и занимая текущую 27-ю строчку в рейтинге WTA.