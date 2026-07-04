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Сборная Колумбии вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

В 1/16 финала колумбийцы обыграли команду Ганы.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Колумбии одержала победу над командой Ганы со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити.

Мяч на 14-й минуте забил Джон Ариас.

В стартовом составе сборной Колумбии вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Однако в самом начале встречи он получил травму и был заменен. На 8-й минуте вместо него на поле появился Луис Суарес.

Колумбийская команда стала последним участником ⅛ финала. Следующим соперником южноамериканцев станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф оказалась сильнее алжирцев (2:0). Встреча пройдет 7 июля в Ванкувере.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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