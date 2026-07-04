Сборная Колумбии вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Колумбии одержала победу над командой Ганы со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити.
Мяч на 14-й минуте забил Джон Ариас.
В стартовом составе сборной Колумбии вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Однако в самом начале встречи он получил травму и был заменен. На 8-й минуте вместо него на поле появился Луис Суарес.
Колумбийская команда стала последним участником ⅛ финала. Следующим соперником южноамериканцев станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф оказалась сильнее алжирцев (2:0). Встреча пройдет 7 июля в Ванкувере.