Жара и температура выше нормы охватят Урал, Сибирь и Кольский полуостров в июле

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы на значительной территории России — от Урала до Красноярского края, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров. Об этом сообщила ТАСС главный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«Здесь у нас июль прогнозируется с температурой выше нормы на Среднем и Северном Урале, то есть это опять Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийские округа. И юго-запад Сибири: Омская, юг Тюменской области, Томская, Кемеровская область, Новосибирская, Республика Алтай, Алтайский край, Хакасия, запад и север Иркутской области, весь Красноярский край и запад Якутии. И на Кольском полуострове, и на северо-востоке Европейской России июль тоже может быть теплее нормы», — сказала Макарова.
По ее словам, основная причина аномалии — распространение нагретых воздушных масс из Центральной Азии далеко на север. В условиях полярного дня солнце светит круглосуточно, воздух не успевает остыть за ночь, что усиливает прогрев, особенно при малооблачной погоде, создаваемой антициклонами.