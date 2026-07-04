Жара и температура выше нормы охватят Урал, Сибирь и Кольский полуостров в июле

«Здесь у нас июль прогнозируется с температурой выше нормы на Среднем и Северном Урале, то есть это опять Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийские округа. И юго-запад Сибири: Омская, юг Тюменской области, Томская, Кемеровская область, Новосибирская, Республика Алтай, Алтайский край, Хакасия, запад и север Иркутской области, весь Красноярский край и запад Якутии. И на Кольском полуострове, и на северо-востоке Европейской России июль тоже может быть теплее нормы», — сказала Макарова.