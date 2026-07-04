Колумбия обыграла Гану со счетом 1:0 в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и прошла в ⅛ финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.
Гол забил нападающий Джон Ариас на 14-й минуте. Команды играли на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити.
Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и прошла в ⅛ финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.
Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и прошла в ⅛ финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.
Гол забил нападающий Джон Ариас на 14-й минуте. Команды играли на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити.