Молния убила человека на пляже во Флориде, ещё трое госпитализированы

Человек погиб от удара молнии на пляже в штате Флорида в США. Об этом информирует офис шерифа Кармина Марчено, информация размещена в социальной сети Х.
«В инцидент вовлечены четыре человека, по меньшей мере три из них были доставлены в местные больницы… Один человек получил опасные для жизни травмы и скончался», — говорится в релизе об ударе молнии на пляже в Форт-Майерс-Бич.
Также сообщается, что аварийные службы и правоохранители разбираются в причинах трагедии.
Ранее сообщалось, что в Чехии пять детей и один взрослый пострадали от удара молнии в летнем лагере.
Как в селе Бунырево Тульской области молния убила троих человек которые отдыхали на местном пляже и что спасло выживших, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем мужчина получил травму во время купания на пляже в Нью-Йорке. Предположительно, его укусила акула. После этого пляж временно закрыли.