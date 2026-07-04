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Молния убила человека на пляже во Флориде, ещё трое госпитализированы

Один человек во Флориде погиб от удара молнии.

Источник: Комсомольская правда

Человек погиб от удара молнии на пляже в штате Флорида в США. Об этом информирует офис шерифа Кармина Марчено, информация размещена в социальной сети Х.

«В инцидент вовлечены четыре человека, по меньшей мере три из них были доставлены в местные больницы… Один человек получил опасные для жизни травмы и скончался», — говорится в релизе об ударе молнии на пляже в Форт-Майерс-Бич.

Также сообщается, что аварийные службы и правоохранители разбираются в причинах трагедии.

Ранее сообщалось, что в Чехии пять детей и один взрослый пострадали от удара молнии в летнем лагере.

Как в селе Бунырево Тульской области молния убила троих человек которые отдыхали на местном пляже и что спасло выживших, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мужчина получил травму во время купания на пляже в Нью-Йорке. Предположительно, его укусила акула. После этого пляж временно закрыли.

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