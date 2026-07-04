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За сутки Южная группировка ликвидировала до 215 военных ВСУ

В зоне ответственности Южной группировки войск за сутки зафиксированы потери украинских подразделений до 215 военнослужащих. Также выведены из строя 21 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом проинформировал глава пресс-центра Вадим Астафьев.

Источник: Life.ru

«Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 215 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Удары БПЛА пришлись по Краматорскому, Константиновскому и Славянскому направлениям. Там, как утверждается, уничтожены 30 антенн связи и БПЛА, а также восемь наземных робототехнических комплексов. Помимо этого, поражены семь складов боеприпасов и материальных средств, два блиндажа с личным составом, а также сбиты семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в Купянске в Харьковской области продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города. По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты.

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