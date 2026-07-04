Определились все пары ⅛ финала ЧМ-2026

Сегодня завершился первый этап play-off чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:
Канада — Марокко;
Парагвай — Франция;
Португалия — Испания;
США — Бельгия;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Аргентина — Египет;
Швейцария — Колумбия.
Матч между сборной Канады и командой Марокко состоится уже сегодня, 4 июля. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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