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Определились все пары ⅛ финала ЧМ-2026

Сегодня завершился первый этап play-off чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников.

Сегодня завершился первый этап play-off чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:

Канада — Марокко;

Парагвай — Франция;

Португалия — Испания;

США — Бельгия;

Бразилия — Норвегия;

Мексика — Англия;

Аргентина — Египет;

Швейцария — Колумбия.

Матч между сборной Канады и командой Марокко состоится уже сегодня, 4 июля. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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