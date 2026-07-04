В ГД рассказали, как с июля меняется расчет больничных и детских пособий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Социальный фонд РФ с 1 июля перешел на расчет четырех выплат напрямую по индивидуальному лицевому счету человека: речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, пособии по беременности и родам, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет и единовременной выплате при рождении ребенка, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Раньше после наступления страхового случая фонд отправлял запрос работодателю и ждал справки о заработке. Теперь сведения о ваших доходах уже лежат на лицевом счете, потому что работодатель передает их в фонд в рамках регулярной отчетности. Эти данные берут первым делом, а к бухгалтерии обращаются лишь тогда, когда в счете чего-то не хватает. По электронному больничному выплату могут перечислить в течение 10 рабочих дней, причем ни сотруднику, ни работодателю не нужно собирать дополнительные бумаги», — указал он.
Повторно подавать то, что система уже учла, закон больше не требует, подчеркнул Говырин. «Это продолжение реформы соцобеспечения, которую запустили в 2022 году, и направление видно сразу. Меньше ручных запросов и меньше поводов ошибиться в сумме при назначении», — пояснил депутат. Сама формула расчета осталась прежней — пособие на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по болезни считают исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года, включая работу у других работодателей, а итог зависит от страхового стажа, отметил он. «Суммы при этом в 2026 году подросли, потому что выросли МРОТ и предельная база страховых взносов, от которой зависят верхняя и нижняя границы выплаты», — подчеркнул депутат.
Раз расчет теперь опирается на лицевой счет, имеет смысл заранее заглянуть в него через «Госуслуги» и убедиться, что работодатель отразил весь ваш заработок без пробелов, полагает Говырин. «Если за какой-то период данные не подтянулись, разобраться лучше до болезни или декрета, тогда выплата придет в полном размере и без задержек», — подчеркнул он.
При этом с 1 января 2026 года идет эксперимент для самозанятых: он рассчитан до конца 2028 года — плательщик налога на профессиональный доход может добровольно встать на учет в Социальном фонде и платить взносы, чтобы получать оплачиваемый больничный, рассказал Говырин. «Страховую сумму выбирают из двух вариантов, 35 или 50 тысяч рублей, и от нее зависит размер будущего пособия. Право на выплату открывается после того, как человек полгода платит взносы. Так что, если вы работаете на себя и хотите подстраховаться на случай болезни, оформить участие имеет смысл заранее, чтобы шестимесячный срок начал идти как можно раньше» , — пояснил депутат.