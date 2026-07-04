В ГД рассказали, как с июля меняется расчет больничных и детских пособий

Повторно подавать то, что система уже учла, закон больше не требует, подчеркнул Говырин. «Это продолжение реформы соцобеспечения, которую запустили в 2022 году, и направление видно сразу. Меньше ручных запросов и меньше поводов ошибиться в сумме при назначении», — пояснил депутат. Сама формула расчета осталась прежней — пособие на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по болезни считают исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года, включая работу у других работодателей, а итог зависит от страхового стажа, отметил он. «Суммы при этом в 2026 году подросли, потому что выросли МРОТ и предельная база страховых взносов, от которой зависят верхняя и нижняя границы выплаты», — подчеркнул депутат.