В России хотят сделать День семьи, любви и верности официальным выходным

С предложением о выходном дне для многодетных родителей обратился член Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил, что в День любви, семьи и верности должны вводиться нерабочие дни для всех семей с детьми. Член ОП России считает, что инициатива может быть поддержана на федеральном уровне. По его словам, родители могли бы посвятить весь день общению с детьми и участию в праздничных мероприятиях.