В России хотят сделать День семьи, любви и верности официальным выходным

В РФ выступили с инициативой сделать День семьи, любви и верности выходным для всех граждан. Идея освободить от работы 8 июля только многодетных родителей нереализуема. Так предложение прокомментировал заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.
Он считает правильным сделать 8 июля официальным праздничным днем. Дата могла бы символизировать торжество воспитания детей. Академик отметил, что этот день следует посвятить пропаганде многодетности.
«Мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для нее это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут?» — усомнился в инициативе Геннадий Онищенко.
Эксперт подчеркнул, что с технической точки зрения реализовать идею нельзя. Официальный выходной не может быть только у какой-либо определенной группы, считает академик. По мнению Геннадия Онищенко, многодетные родители сделали выбор и взяли на себя большую ответственность за будущее России. Для молодых людей, напротив, такой праздник был бы очень полезен, подытожил академик.
С предложением о выходном дне для многодетных родителей обратился член Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил, что в День любви, семьи и верности должны вводиться нерабочие дни для всех семей с детьми. Член ОП России считает, что инициатива может быть поддержана на федеральном уровне. По его словам, родители могли бы посвятить весь день общению с детьми и участию в праздничных мероприятиях.
Тем временем стало известно, что в условиях семейной ипотеки с 1 июля не произойдет никаких изменений. Их обсуждали, однако решили не вводить. Условия сохранятся прежними до 1 октября. Заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы. Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября.
В России также выступили с инициативой внедрить субсидии на свадьбу для впервые вступающих в брак. Это может стать хорошей поддержкой для молодых семей, проинформировал Владислав Гриб.