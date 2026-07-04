Киберспортсмен из Ачинска сыграет на главном мировом турнире по Dota 2 с призовым фондом свыше 1,5 млн долларов (видео)

Киберспортсмен из Ачинска Алексей Космынин, выступающий под ником not me, сыграет на The International 2026 по Dota 2. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Team Spirit.
22-летний игрок представляет Team Spirit, одну из самых известных команд в дисциплине. Ранее она дважды побеждала на The International, который считается главным турниром года по Dota 2. Алексей Космынин уже несколько лет находится среди сильных игроков рейтинга Dota 2 и регулярно встречается в матчах с профессионалами европейской сцены. В 2026 году он вошел в состав Team Spirit.
На The International 2026 команда прошла через отборочные матчи. В решающей встрече Team Spirit обыграла соперников из ОАЭ со счетом 2:1 и получила право выступить на турнире. В составе команды на чемпионат поедут четверо россиян и один украинец.
Алексей Космынин будет играть на четвертой позиции. В Dota 2 это роль поддержки: такой игрок помогает союзникам, контролирует карту, участвует в командных действиях и создает условия для победы ключевых героев. Сам киберспортсмен ранее отмечал, что считает своей сильной стороной позитивный настрой.
The International 2026 пройдет в Шанхае с 13 по 23 августа. На турнире команды поборются за звание сильнейших в мире.
Базовый призовой фонд турнира The International 2026 составляет 1,6 млн долларов. Как и в предыдущие годы, эта сумма будет увеличиваться за счет продаж внутриигровых предметов и активности сообщества в Dota 2 ближе к старту чемпионата.