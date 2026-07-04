Киберспортсмен из Ачинска сыграет на главном мировом турнире по Dota 2 с призовым фондом свыше 1,5 млн долларов (видео)

22-летний игрок представляет Team Spirit, одну из самых известных команд в дисциплине. Ранее она дважды побеждала на The International, который считается главным турниром года по Dota 2. Алексей Космынин уже несколько лет находится среди сильных игроков рейтинга Dota 2 и регулярно встречается в матчах с профессионалами европейской сцены. В 2026 году он вошел в состав Team Spirit.