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Киберспортсмен из Ачинска сыграет на главном мировом турнире по Dota 2 с призовым фондом свыше 1,5 млн долларов (видео)

Киберспортсмен из Ачинска Алексей Космынин, выступающий под ником not me, сыграет на The International 2026 по Dota 2.

Киберспортсмен из Ачинска Алексей Космынин, выступающий под ником not me, сыграет на The International 2026 по Dota 2. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Team Spirit.

22-летний игрок представляет Team Spirit, одну из самых известных команд в дисциплине. Ранее она дважды побеждала на The International, который считается главным турниром года по Dota 2. Алексей Космынин уже несколько лет находится среди сильных игроков рейтинга Dota 2 и регулярно встречается в матчах с профессионалами европейской сцены. В 2026 году он вошел в состав Team Spirit.

На The International 2026 команда прошла через отборочные матчи. В решающей встрече Team Spirit обыграла соперников из ОАЭ со счетом 2:1 и получила право выступить на турнире. В составе команды на чемпионат поедут четверо россиян и один украинец.

Алексей Космынин будет играть на четвертой позиции. В Dota 2 это роль поддержки: такой игрок помогает союзникам, контролирует карту, участвует в командных действиях и создает условия для победы ключевых героев. Сам киберспортсмен ранее отмечал, что считает своей сильной стороной позитивный настрой.

The International 2026 пройдет в Шанхае с 13 по 23 августа. На турнире команды поборются за звание сильнейших в мире.

Базовый призовой фонд турнира The International 2026 составляет 1,6 млн долларов. Как и в предыдущие годы, эта сумма будет увеличиваться за счет продаж внутриигровых предметов и активности сообщества в Dota 2 ближе к старту чемпионата.

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