В ночь на 4 июля Ростовскую область атаковали ракеты и беспилотники

В ночь на 4 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО уничтожили вражеские ракеты и беспилотники в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.
Напомним, что вечером 3 июля в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Об этом население предупредили в МЧС региона. Жителей просили незамедлительно пройти в убежища, подвальные помещения или подземные паркинги.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше