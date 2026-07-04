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Группировка «Восток» за сутки уничтожила свыше 435 боевиков ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают активные наступательные действия, нанося значительные потери украинским формированиям. За прошедшие сутки противник лишился более 435 военнослужащих, а также крупной партии вооружения и техники. Об этом доложил руководитель пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.

Источник: Life.ru

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений более 435 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 6 станций спутниковой связи Starlink, 47 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — сообщил Герасимов.

Он также отметил, что в ходе активных и решительных действий подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удары наносились по живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Подгавриловка, Егоровка, Васильковка, Манвеловка, Покровская и Даниловка.

Ранее аналитики издания Strategic Culture констатировали устойчивое преимущество Армии России в зоне проведения специальной военной операции. По их мнению, текущая ситуация на линии соприкосновения свидетельствует о значительном усилении военного потенциала Москвы и систематическом продвижении вглубь обороны противника.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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