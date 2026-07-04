Группировка «Восток» за сутки уничтожила свыше 435 боевиков ВСУ

Он также отметил, что в ходе активных и решительных действий подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удары наносились по живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Подгавриловка, Егоровка, Васильковка, Манвеловка, Покровская и Даниловка.