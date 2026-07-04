Онищенко назвал нереализуемой идею выходного для многодетных в День семьи

По его словам, технически невозможно решить этот вопрос в пользу только одной категории граждан. Многодетные уже сделали свой выбор и взяли ответственность за будущее страны, а для молодых людей, которые только планируют создавать семью, такой праздник был бы очень полезен, пояснил академик в беседе с ТАСС.