Онищенко назвал нереализуемой идею выходного для многодетных в День семьи

Идея сделать День семьи, любви и верности (8 июля) выходным только для многодетных нереализуема — выходной следует установить для всех. Об этом субботу, 4 июля, заявил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.
— Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для нее это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности, — сказал Онищенко.
По его словам, технически невозможно решить этот вопрос в пользу только одной категории граждан. Многодетные уже сделали свой выбор и взяли ответственность за будущее страны, а для молодых людей, которые только планируют создавать семью, такой праздник был бы очень полезен, пояснил академик в беседе с ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня, на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о том, что многодетные семьи совершают подвиг «каждый божий день». Обращаясь к награжденным и их многочисленным детям в Екатерининском зале, он признался, что немного теряется перед такой аудиторией.