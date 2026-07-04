Несколько рейсов задержаны и один отменен в аэропорту Нижнего Новгорода

Режим ракетной опасности вводился в Нижегородской области ночью 4 июля. Об этом сообщает региональное РСЧС.
Утром он был отменен.
Нижегородцев призывают при обнаружении обломков не приближаться к ним, а позвонить по телефону 112.
В аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова ввели ограничения.
Отменен авиарейс до Санкт-Петербурга (авиакомпания «Смарт-авиа»).
Также в аэропорту задержаны в рейсы в Сухум, Москву и Анталью. Кроме того задерживается прилет самолетов из Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Антальи и Сочи.
Напомним, вчера в Нижегородской области вводили режим беспилотной опасности.
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