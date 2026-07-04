Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены минувшей ночью в трех районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
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