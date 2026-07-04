Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО уничтожили беспилотники и ракеты ВСУ в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены минувшей ночью в трех районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше