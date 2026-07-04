От +17 до +29, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 июля после субботы с ливнями, грозами и штормовым ветром станет менее жаркой. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 5 июля будет переменной облачности. Ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость в 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на 6 июля обойдется преимущественно без осадков. Северо-западный ветер задует со скоростью 6 — 11 м/с.
В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 20 — 25 м/с. В ночь на понедельник также вероятны дожди с грозами и сильным ветром.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 5 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 6 июля ожидается от +17 до +19 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +25 до +30 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +16 — +21 градуса, местами до +10.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
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