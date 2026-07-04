От +17 до +29, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 июля

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 20 — 25 м/с. В ночь на понедельник также вероятны дожди с грозами и сильным ветром.