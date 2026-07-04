От +18 до +32, дождь, град, гроза и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 4 июля

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром и днем в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы 15 — 18 м/с, в отдельных районах 20 — 25 м/с. В ночь на воскресенье также будет бушевать непогода.