Визит‑центры Владивостокской крепости обновили график работы

Во Владивостоке визит‑центры Владивостокской крепости сегодня, 4 июля, работают в сокращённом режиме из‑за погодных условий, а завтра, 5 июля, музей планирует возобновить их работу по обычному графику. Музей‑заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева будет следить за погодой и оперативно сообщать о возможных изменениях в расписании.
Согласно информации музея, Форт № 1 сегодня открыт до 14:30, Форт Поспелова и Новосильцевская батарея — до 15:00. Время работы визит‑центров ограничили, потому что погода ухудшилась и условия на объектах стали менее безопасными для посетителей.
Музей намерен вернуться к стандартному расписанию 5 июля, однако продолжает следить за погодой и по мере необходимости будет оперативно сообщать об изменениях. При необходимости актуальную информацию можно уточнить по телефону +7 924 128 40 08.
В сообщении администрация музея просит посетителей учитывать возможные корректировки графика и заранее проверять обновления в каналах музея, чтобы не попасть в ситуацию, когда посещение объекта окажется невозможным из‑за внезапных ограничений.