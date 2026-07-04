Визит‑центры Владивостокской крепости обновили график работы

Во Владивостоке визит‑центры Владивостокской крепости сегодня, 4 июля, работают в сокращённом режиме из‑за погодных условий, а завтра, 5 июля, музей планирует возобновить их работу по обычному графику. Музей‑заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева будет следить за погодой и оперативно сообщать о возможных изменениях в расписании.